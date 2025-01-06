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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:47
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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirledikleri 4 adreste arama yaptı.

        Aramalarda 15 kumar oynatılan bilgisayar kasası ile 11 hard disk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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