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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 08:52 Güncelleme: 09.01.2025 - 08:52
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen iş yeri ve bir evde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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