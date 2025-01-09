Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen iş yeri ve bir evde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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