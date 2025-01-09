Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Ekipler, belirlenen iş yeri ve bir evde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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