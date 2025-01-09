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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:27
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce, bir evde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 şarjör ve 140 fişek ele geçirdi.

        Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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