Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce, bir evde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 şarjör ve 140 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.
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