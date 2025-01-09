Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Daubin (Dk.84 Ertuğrul Ersoy), Furkan Soyalp (Dk.68 Maxim), Lungoyi (Dk.75 Halil İbrahim Dervişoğlu), Mandouki, Mirza Cihan (Dk.84 Eren Erdoğan), Sorescu (Dk. 68 M'Bakata), Kenan Kodro, Ogüz Özçiçek, Ömürcan Artan, Bruno
Uğur Okulları İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk. 46 Okan Erdoğan), Michael Ologo, Sambissa (Dk 63 Emir Kaan Gültekin), Abdullah Dijlan Aydın (Dk.77 Loshaj), Kerem Şen, Muammer Sarıkaya (Dk.63 Modestas), Yusuf Ali Özer, Santos Laurentino (Dk.46 Diarra)
Goller: Dk. 24, 86 ve 90 Kenan Kodro, Dk. 84 Eren Erdoğan (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 42 Santos Laurentino, Dk.60 Okan Erdoğan, Dk.79 Modestas (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. Bruno 85 (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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