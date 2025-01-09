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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:29
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Daubin (Dk.84 Ertuğrul Ersoy), Furkan Soyalp (Dk.68 Maxim), Lungoyi (Dk.75 Halil İbrahim Dervişoğlu), Mandouki, Mirza Cihan (Dk.84 Eren Erdoğan), Sorescu (Dk. 68 M'Bakata), Kenan Kodro, Ogüz Özçiçek, Ömürcan Artan, Bruno

        Uğur Okulları İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk. 46 Okan Erdoğan), Michael Ologo, Sambissa (Dk 63 Emir Kaan Gültekin), Abdullah Dijlan Aydın (Dk.77 Loshaj), Kerem Şen, Muammer Sarıkaya (Dk.63 Modestas), Yusuf Ali Özer, Santos Laurentino (Dk.46 Diarra)

        Goller: Dk. 24, 86 ve 90 Kenan Kodro, Dk. 84 Eren Erdoğan (Gaziantep FK)

        Sarı kart: Dk. 42 Santos Laurentino, Dk.60 Okan Erdoğan, Dk.79 Modestas (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. Bruno 85 (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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