Gaziantep'te devrilen traktördeki karı koca öldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ile eşi hayatını kaybetti.
Garip Koca (70) yönetimindeki 27 ZR 816 plakalı traktör, Beydilli Mahallesi Çakallı Mezrası yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü ve yanında bulunan eşi Gülüş Koca'nın (71) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.