Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Ogün Kamacı
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Kozlowski, Mandouiki, Sorescu, Ndiaye, Maxim, Halil Dervişoğlu, Okereke
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tolga Kalender, Yusuf Barası, Abdulsamet Burak, Semih Güler, İzzet Çelik, Muanza, Ali Yavuz Kol, Osman Kaynak, Arda Okan Kurtulan, Aimbetov
Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Maxim (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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