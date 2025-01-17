Gaziantep'te beton bloğun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) yakınlarındaki bir inşaatın beton bloğu, beton pompası aracının üzerine düştü.

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