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        Türkiye'den geçen yıl 9 milyar 495 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıldı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü, 2024 yılında 9 milyar 495 milyon 379 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:10
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        Türkiye'den geçen yıl 9 milyar 495 milyon dolarlık tekstil ihracatı yapıldı
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        ÖMER FARUK SALMAN - Türk tekstil sektörü, 2024 yılında 9 milyar 495 milyon 379 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil ve hammaddeleri sektörü 2024 yılında 207 ülke ve serbest bölgeye ürün sattı.

        Sektör ihracatçıları, 2 milyon 449 bin 416 ton ürün karşılığında 9 milyar 495 milyon 379 bin dolar gelir elde etti.

        En çok gelir 5 milyar 938 milyon 429 bin dolarla kumaştan kazanılırken, kumaşları 2 milyar 382 milyon 728 bin dolarla pamuk ve 1 milyar 174 milyon 222 bin dolarla elyaf izledi.

        - İplikte artış görüldü

        Miktarda yüzde 12, değer bazında ise yüzde 5 ile en çok artış iplikte görüldü. İplik kalemleri içerisinde ise en fazla tercih edilen ürün 677 milyon 44 bin dolarla miktarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36'lık artış gösteren pamuk ipliği oldu.

        En fazla dış satımı 3 milyar 584 milyon 826 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, sektör ihracatında ilk sıradaki ülke 739 milyon 585 bin dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 533 milyon 689 bin dolarla İngiltere ve 473 milyon 370 bin dolarla İspanya izledi.

        - Yeşil ve dijital dönüşüm süreci hızlandırılacak

        TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, bu yıl yapılan ihracat başarısının Türk tekstil sektörünün küresel rekabetteki gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

        Söz konusu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve pazardaki payı kaybetmemek adına sektördeki yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

        "Bu geniş pazar yelpazesinde sektörün, çevre dostu üretim süreçlerine yatırım yapması, yeşil üretim odaklı iş modeline geçilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi, gelecekteki rekabet gücünü pekiştirecektir. Sektörde beşeri sermayenin etkin bir şekilde kullanılması ve dijital yetkinliklerin artırılması kritik öneme sahiptir. Çalışanlarımızın dijital becerilerinin geliştirilmesi ve inovasyon kültürünün desteklenmesi, sektörün geleceğini güvence altına alacak önemli adımlar olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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