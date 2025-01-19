Gaziantep'te 14 firari hükümlü yakalandı

Düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, narkotik, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan, haklarında 5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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