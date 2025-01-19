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        Gaziantep'te 14 firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:06
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        Gaziantep'te 14 firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli ve Oğuzeli ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, narkotik, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan, haklarında 5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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