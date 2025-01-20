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        Gaziantep Şehir Hastanesinde hacamat tedavisi başladı

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniği (GETAT) bünyesinde hacamat uygulaması yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:26
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        Gaziantep Şehir Hastanesinde hacamat tedavisi başladı
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        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniği (GETAT) bünyesinde hacamat uygulaması yapılmaya başlandı.

        Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastane bünyesinde hacamat tedavisinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ve kupa tedavisinin uygulanma şeklinden bahseden Uzman Doktor Mustafa Soylu, kupaların boyutlarının uygulanacak alanın boyutuna göre değiştiğini ve her bir kupanın tek kullanımlık olduğunu söyledi.

        Sıkı bir sterilizasyon yapıldıktan sonra cildin vakumlandığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

        "Çizikler atılır, yine cilt vakumlanır, sonunda yine sıkı bir sterilizasyon uygulanır. İşlem yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir. Her tıbbi işlemde olduğu gibi hacamat uygulamasında da küçük morluklar, kısa süreli uyuşma, ağrı, baş dönmesi gibi istenmeyen bazı etkiler gelişebilmektedir. Hacamat tedavisi SGK ödeme kapsamı dışındadır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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