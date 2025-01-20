Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te arı yetiştiricileri için tesis kuruluyor

        Gaziantep'te bal üretimini artırmak için geliştirilen "Fondan Arı Yemi ve Arı Keki Üretimi Tesisi Projesi" kapsamında tesis kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te arı yetiştiricileri için tesis kuruluyor
        ABONE OL

        Gaziantep'te bal üretimini artırmak için geliştirilen "Fondan Arı Yemi ve Arı Keki Üretimi Tesisi Projesi" kapsamında tesis kurulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arı Yetiştiricileri Birliği ile Sahaya Hazır İnovasyon Derneği iş birliğinde bal protokol imza töreni düzenlendi.

        Protokol kapsamında, arıların hayatta kalması sağlanarak bal üretimini artırmak, bal üreticilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek ve ekonomik büyüme, istihdam ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

        Proje ile kurulacak arıcılık atölyesinde, kadınlar ve çocuklara öncelik verilecek ve eğitimde seçilecek 100 kişilik gruba 5 gün sürecek eğitim programı çerçevesinde arı beslenmesi, hastalık yönetimi ve bal üretimi konularında eğitim sonrası sertifika alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilim dünyasının artık, balın birçok derde derman olduğunu söylediğini hatırlatarak, gıda açısından balın şifa olduğu ispatlandığını ifade etti.

        Arıların özel bir varlık olduğunu ve doğadaki en büyük nimetlerden bir tanesi olduğunu anlatan Şahin, "Biz de arının hem yaşamını korumak hem de ortaya koyduğu ürünü markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında insanımızın yaşam kalitesini iyileştiriyoruz. Şu anda birliğimiz ilk 20’de ama biz ilk 5'i istiyoruz. Bu yapılan çalışmalarla hedefimize ulaşacağız. Biz hedefleri olan, iddiası olan bir şehiriz. Öncü bir şehiriz." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da, kentte şu anda 72 bin kovana ulaştıklarını, çok ciddi bir bal elde etmeye başladıklarını, bu desteklerle arıcılığın çok daha iyi seviyelere geleceğini söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Aziz İhsan Aktaş'ın aile fertlerine dava
        Aziz İhsan Aktaş'ın aile fertlerine dava
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'ten 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık pul biber ihracatı
        Gaziantep'ten 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık pul biber ihracatı
        Gaziantep Şehir Hastanesinde hacamat tedavisi başladı
        Gaziantep Şehir Hastanesinde hacamat tedavisi başladı
        Gaziantep'te 130 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacak
        Gaziantep'te 130 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacak
        TIR şoförü çiftin hayatı yollarda geçiyor
        TIR şoförü çiftin hayatı yollarda geçiyor
        Gaziantep'te taziye evinde 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
        Gaziantep'te taziye evinde 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
        Gaziantep'te, taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı
        Gaziantep'te, taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı