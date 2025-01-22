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        Gaziantep'te 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Gaziantep'te şehir içi dolmuş ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:53
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        Gaziantep'te 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'te şehir içi dolmuş ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        H.K. idaresindeki 27 SB 404 plakalı şehir içi dolmuş ile Ö.Y. idaresindeki 27 EF 051 plakalı hafif ticari araç, Beyler Mahallesi Eski Kıbrıs Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada devrilen hafif ticari araç sürücüsü ve beraberindeki N.G. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şehir içi dolmuş ile hafif ticari aracın çarpışması ve çevredeki vatandaşların araçta bulunan yaralılara yardım etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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