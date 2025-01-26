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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:25
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu çalışma kapsamında, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Y. Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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