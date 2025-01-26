Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Bu çalışma kapsamında, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Y. Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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