Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        ABONE OL

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki ve teknik takip yapıldı.

        Şehitkamil ilçesinde S.A'ya ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, 53 cep telefonu, 28 elektronik eşya, 5 akıllı saat ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini katletti!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        Arkadaşı onu öldürüp bağırdı: Ben adam öldürdüm! Baltalı vahşet!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Zilleri çalışmıyormuş!
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı
        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı
        Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takımlara girebilmek için ya...
        Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takımlara girebilmek için ya...
        Gaziantep Şehir Hastanesinde 24 yataklı palyatif bakım servisi hastalara hi...
        Gaziantep Şehir Hastanesinde 24 yataklı palyatif bakım servisi hastalara hi...
        Gelin-görümce aldıkları eğitim ve destekler ile şirket kurdu
        Gelin-görümce aldıkları eğitim ve destekler ile şirket kurdu
        Tartıştığı kız kardeşlerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Tartıştığı kız kardeşlerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını yaraladı
        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kız kardeşini öldürdü, ablasını yaraladı