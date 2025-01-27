Nizip'te köprülü kavşak çalışmaları ilerliyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip'teki Adliye Köprülü Kavşak Projesi çalışmalarının kış koşullarına rağmen hızla devam ettiğini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, köprülü kavşaktaki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Köprü radye ve perde betonu çalışmalarının yüzde 100 oranında tamamlandığını ve kirişlerin yerleştirildiğini ifade eden Şahin, anayol perde duvar sisteminin gabion kafes tel taş imalatının yüzde 65 oranında tamamlandığını, köprü döşeme betonunun 10 gün içerisinde bitirileceğini ifade etti.

Çalışmanın Nizip'teki ulaşım sorunlarına çözüm üretmek ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hızla ilerlediğini kaydeden Ali Şahin, "Tüm bu çalışmaların sonunda anayol üst yapı çalışmalarına ise çok kısa bir süre içinde başlanacaktır. Bu çalışmalar mekanik ve asfalt dökme işlemleriyle ilerleyecektir. Projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı büyük ölçüde rahatlayacak ve Nizip'in ulaşım altyapısının önemli ölçüde iyileşecektir." ifadelerini kullandı.