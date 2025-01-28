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        Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'ye gerçekleştirilen 350 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatını 500-600 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:11
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        Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor
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        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'ye gerçekleştirilen 350 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatını 500-600 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının çalışmasıyla Suriye’yle 269 üründe gümrük vergisi revizyonuna gidildiğini ve bunun ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

        Suriye’ye yıllık 350 milyon dolarlık hububat, bakliyat ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kadooğlu, "Önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız. Çünkü gümrük vergilerinde revizyonun yapılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması hızlı bir artış sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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