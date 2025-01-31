Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde bacağını kaybeden afetzede, protez bacağıyla hayata tutunuyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binanın enkazında 3 çocuğu ve eşini, kendisi de sağ bacağını kaybeden 43 yaşındaki Songül Güneş, protez bacağıyla yeni yaşamını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde bacağını kaybeden afetzede, protez bacağıyla hayata tutunuyor
        ABONE OL

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binanın enkazında 3 çocuğu ve eşini, kendisi de sağ bacağını kaybeden 43 yaşındaki Songül Güneş, protez bacağıyla yeni yaşamını sürdürüyor.

        Güneş, 4 çocuğu ve eşi ile depremde yıkılan 2 katlı binanın enkazında kaldı. Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Güneş'in enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ampute edildi.

        Depremden 6 ay sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde protez bacak takılan Güneş, enkazdan sağ kurtulan 9 yaşındaki oğlu Alperen ile konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

        Songül Güneş, AA muhabirine, depremden 1 gün önce ailesiyle Galatasaray-Trabzonspor maçını izleyerek mutlu bir akşam geçirdiklerini anlattı.

        Güneş, "Eşim ve çocuklarım bayağı bir eğlendiler, bir de tuttukları takım kazanınca daha bir sevinçlilerdi. Saat gece 3'te kalkıp kızım ile ilgilendim. Sonra yatağıma döndüm ama yarım saat içinde bir kalktım her yer dümdüz olmuş." dedi.

        Eşi ve 2 çocuğunun merdiven boşluğuna düşerek, büyük oğlunun üstüne duvar düşmesi sonucu hayatlarını kaybettiğini, kendisinin de duvarın altında kaldığını belirten Güneş, "Enkazda 8 saat kaldım. Saat 3'te çıkardılar, sonra hastaneye götürdüler. Çıkarıldığım saati de şöyle biliyorum, ikindi vakti saat 3'te ezan okunuyor. Gündelik hayatımda sürekli namaz kıldığım için vakitleri takip ediyordum, oradan biliyorum saatleri." diye konuştu.

        - "Beni bekleyen bir oğlum var"

        Songül Güneş, depremde hayatta kalan tek çocuğu Alperen'in (9) enkazdan yara almadan çıktığını, oğlu için hayat mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

        Ampute edilen bacağına 6 ay sonra protez takıldığını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

        "Protez süreci ben hastanedeyken doktorun yanıma gelip, 'Abla sen sıkıntı etme, yaran iyileşince sana protez takarız.' demesiyle başladı. Cesaret verilince insan umutlanıyor. Çünkü beni bekleyen bir oğlum var. Protezi takmaları 15-20 gün sürmedi. Zaten o süreçte de merkezde eğitim verdiler. Çok şükür yürüyorum. Önceden zayıftım ama kilo aldıktan sonra kullanırken zorlanıyorum. Uzun zamandır protez kullanıyorum. Tedavi sürecimde benle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 6 yıl önce işlenen cinayeti polisin dikkati çözdü
        Gaziantep'te 6 yıl önce işlenen cinayeti polisin dikkati çözdü
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü 4 bin 847 aile evinde karşı...
        Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü 4 bin 847 aile evinde karşı...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, atölyedeki öğrenclierle bir araya geldi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, atölyedeki öğrenclierle bir araya geldi
        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü