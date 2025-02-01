Gaziantep'te veteriner hekim tedavi ederek hayata bağladığı "Gazoz"u sahiplendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Veteriner Hekim Halil Mert Çelik, kliniğine getirilen kediyi tedavi ettikten sonra sahiplendi.

Çelik'in, 23 Nisan Mahallesi'ndeki kliniğine bir vatandaş tarafından yaralı halde kedi getirildi.

Sol ön bacağında alçı bulunan ve kemikleri yanlış kaynayan, açık kırık ve enfeksiyon gibi rahatsızlık belirtileri gösteren kedinin tedavisi için harekete geçen Çelik, ilk muayenenin ardından sol ön bacağını ampute ettiği kediyi kısırlaştırma işlemi yaptıktan sonra sahiplendi.

Sağlık kontrolleri ve ilk aşılamaları yapılarak "Gazoz" adı verilen kediye, veterinerdeki tedavilerinin ardından klinikte bakılmaya başlandı.

Çelik, AA muhabirine, kedinin kliniğe geldiğinde kemiklerinin yanlış kaynadığını ve bu sebeple de bacakta kangrenleşmenin başladığını söyledi.

Kedinin tedavisi için Niğde'deki veteriner hekimlerle görüşmeler yaptığını belirten Çelik, "Kedi buraya geldiğinde kolu kullanılamaz haldeydi, kangrenleşme başlamıştı. Kedinin sağlığı için Niğde'deki hekimlerle birlikte ampütasyon kararı aldık. Yaklaşık bir haftalık kadar ampütasyon süreci oldu. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Antibiyotik ve aynı zamanda ağrı kesici tedavisi alıyor." dedi.

Yara bakım ve antibiyotik sürecinde kediyle duygusal bağ kurduğunu bu yüzden de kendisinin sahiplenmek istediğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Kediden enerji aldım. Normal koşulda tedavisi biten canlıları ya sahibine teslim ederiz ya da doğal yaşam koşullarına bırakırız. Bu kedi özel bir bakım istiyordu. Kedinin biz de kalmasının daha iyi olacağını düşündüm. Birkaç gün içinde dikişleri alınacak sonrasında rutin aşılamalara geçeceğiz. Kedimiz artık kliniğimizin bir üyesi olarak burada hayatına devam edecek."