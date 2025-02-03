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        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, final paslarında başarılı olamadıklarını, bu yüzden de maçı kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 23:31 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:31
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        Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, final paslarında başarılı olamadıklarını, bu yüzden de maçı kaybettiklerini söyledi.

        İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçından geldiğini ve yorgun olduğunu, bu yüzden daha fazla hücum oyuncusuyla önde oynamaya çalıştıklarını aktardı.

        Maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynamalarına rağmen mücadele ettiklerini için oyuncularını tebrik ettiğini belirten İnan, "Baskı yapıp mücadele ettiler, pozisyona girdiler. Bundan dolayı onları tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu elde edemesek de gelecek adına benim için iyi bir şey." dedi.

        Uzun zamandır kendi evinde yenilmediklerini hatırlatan İnan, maçın başında gol yediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Bu bizi sarssa da oyuna tekrar döndük. Pozisyonlara girdik, goller kaçırdık, fazlasıyla korner kullandık, gol de bulabilirdik. Bütün maç bu senaryo ile devam etti. Biz skor alabilmek için puan ya da puanlar alabilmek için elimizde hücum olarak ne varsa doğru şekilde kullanmaya çalıştık. Hepsini sahaya sürdüğümüz anlarda birkaç kontrataktan birkaç pozisyon verdik. Buna rağmen final paslarında başarılı olamadık ve gol atamadık, bu yüzden maçı kaybettik."

        Sezon başında çok zorlandıklarını, bunu gizlemeden net bir şekilde söylemeye çalıştığının altını çizen İnan, "Beni futbolculuk dönemimden tanıyorsunuz. Gördüğüm şeyi net bir şekilde söylemeye çalışıyorum, zor zamanlardan geçtik. Finansal olarak zor durumdayız, başkanımız, yöneticilerimiz fazlasıyla mücadele ettiler. Çok emek harcadık ve bir şekilde bu takımı oluşturduk. İyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Gelişime çok açık oyuncu grubumuz var, oyun olarak istediğimi sahaya yansıtabiliyorum, takımla istediğim şekilde oynayabiliyorum." diye konuştu.

        Futbolun skor işi olduğunu söyleyen İnan, iyi oynadıklarını ama skor elde edemedikleri için önceki haftalarda Samsun ve Kasımpaşa maçlarında da galibiyeti kaçırdıklarını, final paslarında kendilerini biraz daha geliştirdikleri zaman ön alanda seyir zevki yüksek bir takım ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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