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        Araban'da GASMEK binasının inşaatında sona gelindi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) binasının inşaatında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:38
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        Araban'da GASMEK binasının inşaatında sona gelindi
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) binasının inşaatında sona gelindi.

        6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Araban Özel İdare İş Merkezi içerisinde faaliyet gösteren eski GASMEK binasının yeniden yapılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı.

        İlçe merkezindeki Turgut Özal Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alan üzerine tek katlı başlatılan çelik konstrüksiyonlu depreme dayanıklı GASMEK binası içerisinde bilişim odası, el sanatları atölyesi, oyun odası, kütüphane, tekstil atölyesi ve sosyal alanlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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