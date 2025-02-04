Araban'da GASMEK binasının inşaatında sona gelindi

İlçe merkezindeki Turgut Özal Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alan üzerine tek katlı başlatılan çelik konstrüksiyonlu depreme dayanıklı GASMEK binası içerisinde bilişim odası, el sanatları atölyesi, oyun odası, kütüphane, tekstil atölyesi ve sosyal alanlar yer alıyor.

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Araban Özel İdare İş Merkezi içerisinde faaliyet gösteren eski GASMEK binasının yeniden yapılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı.

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