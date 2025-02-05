Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı konutlara geçilmesiyle birlikte 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı konutlara geçilmesiyle birlikte 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de, depremzede vatandaşların geçici barınmasını sağlamak için oluşturulan konteyner kentler, kalıcı konutlara geçilmesiyle kapatılıyor.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetin en derin yaralar açtığı noktalardan birinin İslahiye ilçesi olduğunu söyledi.

        Deprem sonrası ilçede 26 bin vatandaşın konteyner kentlerde misafir edildiğini belirten Soylu, "Geçen yıl 4 Şubat'ta AFAD'ın kuralarıyla birlikte başlayan sürecin akabinde 11 konteyner kentte ikamet eden vatandaşımızın çok çok büyük oranını kalıcı konutlarımıza uğurladık." dedi.

        Soylu, şu an ilçedeki 11 konteyner kentten sadece 3 tanesinin faal durumda olduğunu, 2'sini kısa süre içinde kapatmayı planladıklarını, konteyner kentte kalan vatandaş sayısının 12-13 bine kadar düştüğünü dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!
        Zücaciye hırsızları! Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        İş yerinde verimliliği artırma yöntemleri!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı

        Benzer Haberler

        Depremde enkazdan 132 saat sonra kurtarılan baba-kız hayata tutundu
        Depremde enkazdan 132 saat sonra kurtarılan baba-kız hayata tutundu
        Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi"nde konuşt...
        Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi"nde konuşt...
        Gaziantep'te depremin ardından iletişim ve teknik altyapı iyileştirmesi yap...
        Gaziantep'te depremin ardından iletişim ve teknik altyapı iyileştirmesi yap...
        Bakan Bolat: İş insanlarımızın ilk defa Suriye'ye geçişlerinde valilerimiz...
        Bakan Bolat: İş insanlarımızın ilk defa Suriye'ye geçişlerinde valilerimiz...
        Bakan Bolat: İlk defa Suriye'ye geçişlerde valilerimiz 10 güne kadar izin v...
        Bakan Bolat: İlk defa Suriye'ye geçişlerde valilerimiz 10 güne kadar izin v...
        Gaziantep'te, 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        Gaziantep'te, 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek