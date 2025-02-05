6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Bebeğiyle eşini araçta bırakıp öğrencisinin ve insanların yardımına koştu

ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında eşini ve bebeğini araçta bıraktıktan sonra insanların yardımına koşan İngilizce öğretmeni Enes Lekesiz, enkaz altından mesaj atan öğrencisi ile 2 kardeşini ve 4 kişilik aileyi kurtarmayı başardı.

Yedi Güzel Adam İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 34 yaşındaki Lekesiz, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilçedeki evinde yakalandı.

Eşi ve 2 aylık bebeğiyle dışarı çıkan Lekesiz, bu sırada yıkılan 6 katlı binanın enkazı altında kalan öğrencisi Betül Aksu'nun WhatsApp grubundan mesaj atarak yardım istemesi üzerine İstasyon Mahallesi'ne gitti.

Lekesiz, bebeği ve eşini aracında bırakarak yanına aldığı çekiç ve krikoyla enkaza girdi.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla öğrencisini, ablası Özlem ve kız kardeşi Nur Sultan Aksu'yu kurtaran Lekesiz, aynı bölgedeki 2 katlı binanın enkazından gelen sesleri duydu.

Bu binaya giderek önce 10 yaşındaki Miray ve 8 yaşındaki Lütfü Güneş'i enkazdan çıkaran Lekesiz, daha sonra jandarma ekipleriyle 2 çocuğun anne ve babasının kurtarılmasını sağladı.

- "Bir tünel oluşturarak enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştım"

Çocukları enkazdan çıkardığı anları unutamayan Lekesiz, AA muhabirine, o an kendisinin veya ailesinden birinin enkaz altında kaldığını düşünerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

İnsanlar için bir şey yapmak istediğini anlatan Lekesiz, "Ekipmanım olmadığı için araçtaki çekiç ve krikoyu alarak enkaza girdim. Bir tünel oluşturarak enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştım. Önüme gelen engelleri bu şekilde açtım. Çocuklara ulaşma anında tavan üzerimize çöktü. Ben de krikoyla kaldırdım ve bu şekilde Rabb'im onları kurtarmayı bize nasip etti. Enkazın altındayken birçok kez sarsıntı yaşadık. 15-20 kez artçı depremlere yakalandık." diye konuştu.

Enkaz altındaki bütün anlarını kayıt altına aldığını belirten Lekesiz, şöyle devam etti:

"Oradan bir daha çıkamama ihtimalim olduğu için aileme, sevenlerime bir anı kalsın, ilerleyen zamanda çocuklarımızın eğitiminde kullanırız diye bu kaydı aldım. Telefonun ışığını açmadan önümüzü görmemiz imkansızdı zaten. Ben o esnada kayıt tuşuna da bastım. O zaman bebeğim 2 aylıktı, eşimle onu aracıma bıraktım. Enkazda çalışırken onlar da beni beklediler."