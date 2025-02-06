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        Ocak ayında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar oldu

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ocak ayında temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının 1,03 milyar dolar olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:13
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        Ocak ayında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı 1,03 milyar dolar oldu
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ocak ayında temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının 1,03 milyar dolar olduğunu bildirdi.

        Tiryakioğlu, yazılı açıklamasında, ihracatın artması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Sektörün önemli işlere imza attığını vurgulayan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "Buğday unu, makarna, bitkisel yağlar, bisküvi ile şekerli ve kakaolu ürünler başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ocak ayı ihracatı 1,03 milyar dolar olarak açıklandı. Toplam hububat ihracatının 1 milyon tonun üzerinde gerçekleştiği ocakta, kilogram başına ortalama ihracat fiyatları geçen yıl ocak ayına göre yüzde 4,7 artışla 1 doların üzerine çıktı. En fazla ihracat yapılan ülkeler, sırasıyla Irak, ABD ve Suriye oldu."

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