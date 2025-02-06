CHP'li Nazlıaka ve Bağcıoğlu, Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Yankı Bağcıoğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Nazlıaka, partisinin Gaziantep İl Başkanlığındaki toplantıda, bu şehre sürekli ziyaretler gerçekleştirip kent halkının sorunlarına ses katmaya çalıştıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri dolayısıyla Gaziantep'te bulunduğunu ifade eden Nazlıaka, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu dönemde hakikaten milletçe en önemli özelliklerimizden biri olan dayanışmanın en güzel örneklerini yaşadık ve yurttaşlarımız bu dayanışma ruhunu en güzel şekliyle hissettirdi. Aynı zamanda CHP'li belediyeler bu konuda ellerinden geleni yaptılar." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu da 17 Ağustos 1999 depremini yaşadığını anımsatarak, vatandaşların acısını yürekten paylaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve bu konuda birlik olup çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir faciada, bir kazada ders almak esastır. Kayıpları belki geri getiremeyiz, acıları belki dindiremeyiz ama müteahhitlik döneminde benzer olayların yaşanmasına engel olabiliriz. Kayıplarımızı azaltabiliriz, kaldı ki görüyorsunuz kuzeyde İstanbul bölgesi aynı risk altında, Ege Denizi şu anda beşik gibi sallanıyor. İzmir ve mücavir bölgeleri başta olmak üzere Muğla ve Aydın, aynı şekilde risk altında. Dolayısıyla bu bir Türkiye gerçeği ama bu gerçeği kabullenip hiçbir şey yapmamak da uygun değil."