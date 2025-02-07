Gaziantep'te İl Koordinasyon ve MHRS Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Gaziantep'te sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) daha verimli hale getirmek amacıyla "İl Koordinasyon ve MHRS Değerlendirme Toplantıları" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde yürütülen sağlık hizmetleri değerlendirilerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, MHRS üzerinden alınan randevuların daha etkin kullanımı, hastanelerde hizmet kapasitesinin artırılması ve sağlık personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konuların görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Bahar Aydınlı ve Dr. Öğr. Üyesi Asibe Özkan, Daire Başkanı Endam Aksu ve Gaziantep, Malatya, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis illerinin İl Sağlık Müdürleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları ve hastane başhekimleri katılım sağladı.