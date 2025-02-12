Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS ücretini karşılayacak

Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretini karşılayacak.

Araban ilçesi Kaymakamı Özgür İşçimen yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl üniversite sınavına girecek olan gençlere destek verdiklerini belirterek, "İlçemizde ikamet eden ve hane geliri sosyal yardımlardan yararlanma şartlarına uyan gençlerimizin 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücreti Kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır. 12 Şubat - 3 Mart 2025 taraihleri arasında başvuru yapmak isteyen gençlerimizin Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir." duyurusunda bulundu.