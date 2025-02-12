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        Araban'da yılın ilk karı çiftçilere umut oldu

        Araban ilçesinde, yılın ilk kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:52
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        Araban'da yılın ilk karı çiftçilere umut oldu
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        Araban ilçesinde, yılın ilk kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, ilk kar yağışının ardından Araban Ovası'nda incelemelerde bulundu.

        Altun, açıklamasına kar yağışının ilçeye bereket olarak yağdığını söyledi.

        Kar yağışının çiftçileri sevindirdiğini belirten Altun, şauları kaydetti:

        "Kar berekettir, bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi üreticilerimizi endişelendiriyordu. Çok şükür ilçe merkezi ve kırsalında iki gün boyunca umutla beklediğimiz sağanak yağışlar ve bir günlük yoğun kar yağışı geldi. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünü yetiştiricileri ve Antep Fıstığı ağaçları için bu yağışlar umut oldu. Bu yağışlar çiftçilerimizin kuraklık endişesini yok etti."

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