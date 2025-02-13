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        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:35
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        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte içkiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir araç, iş yeri ile depoda yaptıkları aramada, ⁠45 litre sahte içki, ⁠⁠34 şişe gümrük kaçağı alkol, ⁠⁠30 litre etil alkol, ⁠⁠213 elektronik sigara ve ⁠243 cinsel içerikli ürün ele geçirdi, M.A.Y. ile Y.Y'yi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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