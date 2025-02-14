Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:10 facebook

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