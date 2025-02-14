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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi

        Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:10
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi
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        Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.

        Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene, şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

        İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı askeri uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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