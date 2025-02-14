Gaziantep'te yolcu otobüsünde 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gaziantep-Nurdağı kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, yolculardan A.G'nin bagajında 3 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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