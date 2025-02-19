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        Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi belediye başkan yardımcısına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:42
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        Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi belediye başkan yardımcısına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'nin 16 Şubat'ta Mithatpaşa Mahallesi Tekel Caddesi'nde ayağından silahla vurulmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekipler, olay sonrası firar eden şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti.

        Saklandığı adreste yakalanan E.K, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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