Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi belediye başkan yardımcısına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi belediye başkan yardımcısına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici'nin 16 Şubat'ta Mithatpaşa Mahallesi Tekel Caddesi'nde ayağından silahla vurulmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Ekipler, olay sonrası firar eden şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti.
Saklandığı adreste yakalanan E.K, işlemleri için emniyete götürüldü.
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