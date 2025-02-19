Gaziantep'te 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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