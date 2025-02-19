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        Gaziantep'te 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:55
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        Gaziantep'te 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 28 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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