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        Gaziantep'te 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen "2. Kitap ve Kültür Günleri", Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:32
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        Gaziantep'te 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın iş birliğinde düzenlenen "2. Kitap ve Kültür Günleri", Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde başladı.

        Beş gün sürecek etkinlikte kitap stantlarının yanı sıra yaratıcı atölyeler, tiyatro gösterileri ve alanında uzman konuklarla söyleşi ve imza günleri düzenlenecek. Çocuklar için ise hayal güçlerini zenginleştirecek sesli masal saatleri ve eğlenceli bir çocuk müzikali programda yer alacak.

        "Her Çocuğa Bir Kitap" bağış kampanyasının da yer aldığı etkinlikte, kitapseverler dopdolu içeriklerle buluşurken, sanata ilgi duyanlar da çeşitli etkinliklerle kendilerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

        Etkinlik, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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