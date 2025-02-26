Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de ramazan öncesi marketler denetlendi

        İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan öncesi marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de ramazan öncesi marketler denetlendi
        ABONE OL

        İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan öncesi marketlerde denetim yaptı.

        İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla ilçe merkezinde zincir marketler başta olmak üzere market denetimlerini yoğunlaştırdı.

        Denetimlerde, fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü gerçekleştirildi.

        Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletmeler bilgilendirilerek gerekli idari işlem uygulandı.

        Zabıta Müdürü İskender Demirci ekiplerin denetimlerinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şeyma öğretmenin öldüğü kaza kamerada! Alkollü sürücü serbest!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        Her 5 markadan 4'ünün satışı düştü
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Deprem bölgesinde ramazan hazırlığı
        Deprem bölgesinde ramazan hazırlığı
        Emevi Camii'nin halıları tamamlandı
        Emevi Camii'nin halıları tamamlandı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        TİM Başkanvekili Ahmet Fikret Kileci'den krizleri fırsata çevirme çağrısı:
        TİM Başkanvekili Ahmet Fikret Kileci'den krizleri fırsata çevirme çağrısı:
        İslahiye'de buz tutan Gürgür Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu
        İslahiye'de buz tutan Gürgür Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu