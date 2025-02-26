İslahiye'de ramazan öncesi marketler denetlendi
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan öncesi marketlerde denetim yaptı.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan öncesi marketlerde denetim yaptı.
İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde vatandaşların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla ilçe merkezinde zincir marketler başta olmak üzere market denetimlerini yoğunlaştırdı.
Denetimlerde, fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü gerçekleştirildi.
Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletmeler bilgilendirilerek gerekli idari işlem uygulandı.
Zabıta Müdürü İskender Demirci ekiplerin denetimlerinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.
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