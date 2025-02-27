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        Araban'da depremlerde hasar alan 3 cami yeniden yaptırıldı

        Araban ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 3 kırsal mahallenin camisi hayırseverlerin desteği ile yaptırılarak yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:52
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        Araban'da depremlerde hasar alan 3 cami yeniden yaptırıldı
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        Araban ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 3 kırsal mahallenin camisi hayırseverlerin desteği ile yaptırılarak yeniden ibadete açıldı.

        İlçeye bağlı Taşdeğirmen, Akkoç ve Aşağı Gözey camileri depremlerde ağır hasar aldı.

        Hayırsever vatandaşların destekleriyle yenisi yaptırılan camiler, düzenlenen törenle tekrardan ibadete açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, hayırların en hayırlısının cami yaptırmak ve vesile olmak olduğunu belirterek, camilerin tekrardan ibadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Törene AK Parti İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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