Araban'da depremlerde hasar alan 3 cami yeniden yaptırıldı

Törene AK Parti İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, hayırların en hayırlısının cami yaptırmak ve vesile olmak olduğunu belirterek, camilerin tekrardan ibadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.