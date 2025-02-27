Şule Yüksel Şenler'in ismi, deprem bölgesindeki okullarda açılan kütüphanelerde yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler'in isminin verildiği Karakuyu Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışına katıldı.

Emine Erdoğan, 2. Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri Programı'nın açılışının ardından Karakuyu Ortaokulu'na geldi.

Burada ilk olarak Şule Yüksel Şenler Hobi Bahçesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan'a, öğrenciler bahçedeki bitkiler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerle birlikte bahçeye Şule Yüksel Şenler anısına bir çınar ağacı diken Emine Erdoğan, ağaca can suyunu verdi.

Emine Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından okul bahçesine yapılan Sıfır Atık alanını gezerek öğrencilerden burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin geri dönüşüm ve Sıfır Atık projesi alanındaki çalışmalarını sergiledikleri stantları ziyaret eden Emine Erdoğan, yakından incelediği çalışmalar hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Emine Erdoğan, okulda plastik şişeleri basketbol potasına atarak Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulundu.

- "Çocuklarımızı yanlış davranışlardan korumamız lazım"

Daha sonra Emine Erdoğan, okula geçerek kendisine eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte öğretmenler odasına ziyarette bulundu.

Burada öğretmenlerle sohbet eden Emine Erdoğan ve Yusuf Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Öğretmenlerin, yeni Maarif Modeli'nden ve çocuklara manevi değerleri kazandırma yönündeki çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söylemesi üzerine Emine Erdoğan, "Çocuklarımızı yanlış davranışlardan korumamız lazım." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, öğretmenlere teşekkür etti, başarı diledi.

- Şenler'in ismini taşıyan kütüphane açıldı

Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Şenler'in ismini yaşatmak amacıyla okula yapılan kütüphanenin açılışını da gerçekleştirdi.