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        Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:56
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        Gaziantep'te yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen nedenle patladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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