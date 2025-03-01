Gaziantep'te ramazan ayında emeklilere 10 bin TL maddi destek verilecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ramazan ayında 40 bin emekliye 10 bin TL'den toplamda 400 milyonluk destek vereceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, toplumun her ferdine dokunmak için ekibiyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Daha önce emeklilere verdikleri bir söz olmadığını fakat talep ve öneriler doğrultusunda 40 bin emekliye 10 bin TL olmak üzere toplamda 400 milyon TL nakdi destek sağlama kararı aldıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu destekle birlikte bugüne kadar sunduğumuz toplam nakdi yardımlar 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Başvurularınızı 'Biz Şahinbeyiz' uygulaması üzerinden yapabilir, ödemelerinizi ise pazartesi itibarıyla alabilirsiniz. Sağlayacağımız bu destek, emeklilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun. Bu vesileyle, mübarek ramazan ayınızı da en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."