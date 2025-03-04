"Garip" isimli 6 günlük deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstlendi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 6 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Garip" ismi verilen deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstlendi.

Doğal Yaşam Parkı'nda 6 gün önce hayata gözlerini açan deve kuşu yavrusu, annesi ilgilenmediği için personel tarafından kliniğe getirildi.

Burada tüm bakımları personel tarafından yapılan deve kuşu yavrusuna "Garip" adı verildi. Özel yemlerle beslenen "Garip"e klinik personeli adeta anne şefkatiyle yaklaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Garip'in tek olduğu için annesinin ilgilenmediğini söyledi.

Garip'i özel mamalarla beslediklerini belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Deve kuşu yavrusunu yemlerin yanı sıra protein ağırlıklı böcek türü olan morio kurdu ile besliyoruz. Günde 4-5 morio kurdu veriyoruz. Bu şekilde protein ağırlıklı besleyerek hızlı gelişmesini sağlıyoruz. 25 derece sıcaklıkta ve yüzde 65 nem oranının olduğu yoğun bakım ünitesinde bekliyor. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da annesinin yanına bırakacağız."