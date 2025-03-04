Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        "Garip" isimli 6 günlük deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstlendi

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 6 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Garip" ismi verilen deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Garip" isimli 6 günlük deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstlendi
        ABONE OL

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 6 gün önce dünyaya gelen ve annesinin ilgilenmediği "Garip" ismi verilen deve kuşu yavrusunun bakımını klinik personeli üstlendi.

        Doğal Yaşam Parkı'nda 6 gün önce hayata gözlerini açan deve kuşu yavrusu, annesi ilgilenmediği için personel tarafından kliniğe getirildi.

        Burada tüm bakımları personel tarafından yapılan deve kuşu yavrusuna "Garip" adı verildi. Özel yemlerle beslenen "Garip"e klinik personeli adeta anne şefkatiyle yaklaşıyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Garip'in tek olduğu için annesinin ilgilenmediğini söyledi.

        Garip'i özel mamalarla beslediklerini belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

        "Deve kuşu yavrusunu yemlerin yanı sıra protein ağırlıklı böcek türü olan morio kurdu ile besliyoruz. Günde 4-5 morio kurdu veriyoruz. Bu şekilde protein ağırlıklı besleyerek hızlı gelişmesini sağlıyoruz. 25 derece sıcaklıkta ve yüzde 65 nem oranının olduğu yoğun bakım ünitesinde bekliyor. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da annesinin yanına bırakacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme

        Benzer Haberler

        Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda Pakistanlıların yüzünü güldürüyor
        Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda Pakistanlıların yüzünü güldürüyor
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Gaziantep'te işçilerle sahurda b...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Gaziantep'te işçilerle sahurda b...
        Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşan...
        Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşan...
        Gaziantep FK-Eyüpspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Eyüpspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Eyüpspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Eyüpspor maçının ardından
        Gaziantep FK – Eyüpspor: 3-1
        Gaziantep FK – Eyüpspor: 3-1