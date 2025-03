Bakan Işıkhan: Tüm vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşana kadar çalışacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Depremin fiziki izleri bir bir siliniyor. İnşallah bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şahinbey Belediyesi’nde görevli işçiler ile sahur yemeğinde bir araya geldi. Programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kurum müdürleri katıldı. Sahur yemeğinin ardından açıklamalarda bulunan Işıkhan, Gaziantep’te yapılan hizmetlerin önemine değinerek, her geçen gün kentin geliştiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceklerini ifade eden Işıkhan, tüm depremzedelerin sıcak yuvalarına ve yeni iş yerlerine girene kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizler de bu kadim hakikatten yola çıkarak birlik ve beraberliğimizi perçinleyen bu özel zaman dilimini milletimizle birlikte geçirmeye, il il, ilçe ilçe gezmeye gayret ediyoruz. Benim de bir ayağım hep bu coğrafyada, sık sık Gaziantep’i ve çevre illerimizi ziyaret etmeye gayret ediyorum. Gaziantep maşallah, her ziyaretimizde daha da gelişiyor, büyüyor. Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun, eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Şahinbey’de binalar yükseliyor, Gaziantepli hemşerilerimiz yuvalarına kavuşuyor, yaralar sarılıyor, depremin fiziki izleri bir bir siliniyor. İnşallah bütün sosyal hayatı yeniden eski haline getirinceye kadar, bütün vatandaşlarımız sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar biz çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Yıkımın derin izlerini, yerlerine çok daha büyük eserler yaparak telafi edeceğiz" diye konuştu.

Bakanlık olarak belediyelerin de iş birliği ile çalışma hayatı ve istihdamı başta olmak üzere her ihtiyacıyla, her talebiyle birebir ilgilenip en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceklerini dile getiren Işıkhan, "İnanıyorum ki bu şehrin aziz insanlarıyla, gecesini gündüzüne katıp, el ele verip çalışan emekçileriyle biz her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hep birlikte, şehrimizin istihdamını, nitelikli işgücünü, katma değer üreten işletmelerini iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.