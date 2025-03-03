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        Gaziantep FK - Eyüpspor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:55
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        Gaziantep FK - Eyüpspor maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 26’ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Her iki takımın da mücadeleyi kazanmak için çabaladığını anlatan Selçuk İnan, “Zevkli maç oldu. Her iki takım kazanmak için elinden geleni yaptı. Maça hızlı başladık ve önde oynayarak pozisyonlar bulduk. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için oynadık ve bunu izleyenlere hissettirdik. Sonuçta kendi sahamızda galip geldiğimiz için mutluyum, mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

        Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, kötü gidişlerine dur demek için Gaziantep deplasmanına geldiklerini söyledi. Bu düşünceyle maça başladıklarını ve ilk 15 dakikalık sürecin iki ekip açısından hızlı geçtiğini vurgulayan Yavaş, “İki takımda pozisyonlar buldu ama skor üretemedi. İkinci yarıda istemediğimiz duran top pozisyonundan mağlup duruma düştük. Sonraki süreçte risk alarak 3 oyuncu değişikliği yaptık bu bizim hücum kalitemizi yükseltti ama savunmada sıkıntıya neden oldu. Bu riski almak zorundaydık. Değişikliklerden sonraki 15 dakikada bunun pozitif yansımalarını gördük ama diğer tarafta savunmada açıklar vermeye başladık. Rakibimiz kazandığı toplarla etkili oldu ve kontrataklarla sonuca gittiler. Sonuç olarak kaybettik, Gaziantep FK’yı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

        Kerem Yavaş öte yandan karşılama hakeminin kararlarının her iki takım açısından iyi olmadığını da sözlerine ekledi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Selçuk İnan’ın açıklamaları

        Kerem Yavaş’ın açıklamaları

        Galeri
        Galeri

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