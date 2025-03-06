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        Gaziantep'te tartıştığı 2 kardeşini yaralayan polis gözaltına alındı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir polis memuru, tartıştığı iki kardeşini silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:21
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        Gaziantep'te tartıştığı 2 kardeşini yaralayan polis gözaltına alındı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir polis memuru, tartıştığı iki kardeşini silahla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, polis memuru Mesut K. ile Pancarlı Mahallesi'nde taksicilik yapan kardeşleri Murat ve Mehmet K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut K, kardeşlerini tabancayla yaraladı.

        Yaralı kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Mesut K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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