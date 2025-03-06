Gaziantep'te tartıştığı 2 kardeşini yaralayan polis gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir polis memuru, tartıştığı iki kardeşini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Mesut K. ile Pancarlı Mahallesi'nde taksicilik yapan kardeşleri Murat ve Mehmet K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut K, kardeşlerini tabancayla yaraladı.

Yaralı kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mesut K. gözaltına alındı.