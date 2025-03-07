Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Görüntülerde, bir kasabın camının kırılarak vitrinde asılı duran etin çalınması, inşaat ve şantiyelerden çeşitli malzemelerin alınarak kamyonete yüklenmesi görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, inşaat alanları, şantiye ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.