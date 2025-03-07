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        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:02
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        Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, inşaat alanları, şantiye ve iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlıların girdiği yerlerdeki hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, bir kasabın camının kırılarak vitrinde asılı duran etin çalınması, inşaat ve şantiyelerden çeşitli malzemelerin alınarak kamyonete yüklenmesi görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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