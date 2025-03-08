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        Gaziantep'te gıda güvenliği denetimleri sürüyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gıda güvenliği denetimleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:36
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        Gaziantep'te gıda güvenliği denetimleri sürüyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gıda güvenliği denetimleri sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı.

        Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen koşullarının sağlanması için kontroller sürdürülürken, fiyat denetimleri de yapılıyor.

        Açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda denetim yaptığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Büyük marketler, kasaplar, restoranlar, marketler ve manavlar başta olmak üzere gıda satışı yapılan işletmelerde hijyen, fiyat kontrolü, ürün kalitesi, son kullanma tarihi ile raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırılması yapılıyor. Ramazan ayının ilk 4 gününde 147 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere resmi ihtarlar verilirken, aynı ihlallerin tekrarlanması halinde yasal çerçevede cezai işlemler uygulanacak."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, denetimlerin amacının cezai işlem uygulamak değil, işletmecilere rehberlik ederek eksiklerin giderilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

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        Galeri

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