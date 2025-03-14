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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Dülük-OSB Tüneli Temel Atma Töreni'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit eder, gereğini yaparsak hem ihtiyaçlar karşılanır hem de gönüllere dokunmuş oluruz. Biz de bu düsturla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:14
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Dülük-OSB Tüneli Temel Atma Töreni'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit eder, gereğini yaparsak hem ihtiyaçlar karşılanır hem de gönüllere dokunmuş oluruz. Biz de bu düsturla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Dülük-OSB Tüneli Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek, trafik problemini ortadan kaldıracak muhteşem bir projenin temel atma törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Gaziantep'in geniş ürün yelpazesiyle Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı şehri olduğunu belirten Uraloğlu, ülke ekonomisi için böylesi önem taşıyan kenti ulaşım ve iletişim altyapısıyla daha da ileri taşımanın görevleri olduğunu ifade etti.

        Gaziantep'in her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son 23 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık. Sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 452 kilometreye yükselttik. Gaziantep'i, bütün doğu-batı, kuzey-güney ekseninde Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya ve Hatay'a bölünmüş yollarla bağladık." diye konuştu.

        Yatırımlara devam ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şehrin ekonomisi için lokomotif görevi gören, 300 bin çalışanıyla aralıksız üretimini sürdüren Organize Sanayisi Bölgesi'nde çalışan vatandaşlarımızı, Dülük ormanlarının altından geçirecek şekilde planlanan proje kapsamında 3 bin 250 metrelik iki tünel inşa edilecek ve yapılacak bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğu 8 bin 600 metre uzunluğunda bir projeye başlıyoruz. Planlanan güzergah D-400 Dülük kavşağı ile başlayıp kuzey yönde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Gaziantep OSB kavşağına ulaşacak şekilde çalışmalarımıza başladık. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye'miz tüneli inşa ederken, Karayolları Genel Müdürlüğü'müz de 5,5 kilometrelik tünel ve 3 farklı seviyeli kavşak ile bir de demir yolu köprüsü inşa edeceğiz. Söz konusu projemiz tamamlandığında özellikle OSB'de çalışan vatandaşlarımız hızlı bir şekilde hem iş yerlerine hem de evlerine ulaşmış olacaklar."

        Belediyecilikte başarılı olmanın yolunun halkla iç içe olup halkın ihtiyaçlarına kulak vermek olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları söyledi:

        "Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit eder, gereğini yaparsak hem ihtiyaçlar karşılanır hem de gönüllere dokunmuş oluruz. Biz de bu düsturla yolumuza devam ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli çağın gereklerini, vatandaşlarının ihtiyaçlarını takip eden başarılı projelere imza atıyor. Yine Şahinbey Belediyemizin inşa ettiği 100. Yıl Tünellerini bir yılda yaklaşık 5 milyon insan kullandı. Zamandan ve yakıttan yaklaşık 72 milyon liralık bir tasarruf elde edildi. Hiç şüpheniz olmasın ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gaziantep'in ulaşım altyapısını güçlendirmek için elimizden gelen gayreti şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."

        - "Bizim en büyük sermayemiz birlik, bütünlüğümüz ve kardeşliğimizdir"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da tünel yapıldığında hem şehrin giriş çıkış trafiğinin kolaylaşacağını hem de buradan mal temini, tedariki ve mamul edilmiş malzemenin hedef kitleye ulaştırılmasında zaman israfının önlenmiş olacağını ifade etti.

        Tünelin açılmasıyla girdi maliyetlerinde büyük kolaylık sağlanacağını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Türkiye hepimizin, elbette ki bütçeler, bütçe büyüklükleri önemlidir. Bizim en büyük sermayemiz birlik, bütünlüğümüz ve kardeşliğimizdir. İnşallah Türkiye'nin kamu düzenini bozan, 40 yıldır bu ülkenin insanlarını yok eden uluslararası boyut kazanmış terör faaliyetinde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemiyle ve elbette ki hükümetimizin de takip etmek suretiyle inşallah Türkiye'yi terörsüz bir hale getirmek hedefimiz var. İnşallah bunu da başaracağız. Bu dileklerimle temelini atacağımız tünel hayırlı olsun diyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

        Konuşmaların ardından tünelin temeli atıldı.

        Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti ve MHP Gaziantep milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

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