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        Meclis Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te yetkililerden bilgi aldı

        Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te yetkililerinden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:55
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        Meclis Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te yetkililerden bilgi aldı
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        Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te yetkililerinden bilgi aldı.

        Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ile komisyon üyeleri, araştırma alanlarına ilişkin bilgi edinmek amacıyla Vali Yardımcısı Bülent Uygur, kurum müdürleri ve STK temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi'nde bir araya geldi.

        Cevizoğlu, AA muhabirine, komisyonun toplantılara 13 Mart'ta Elazığ'da başladıklarını ve bugün de Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

        Gaziantep'in bölge için öneminden bahseden Cevizoğlu, şunları kaydetti:

        "Aile Akademisi ilk burada açıldığı için Gaziantep bizim için önemli. Buradan sonra İstanbul'da da açıldı ama Aile Akademisi, Türkiye'de ilk örneğini Gaziantep'te gördük. Komisyon olarak Gaziantep'te önemli bilgiler edindik. Valilik ve belediye yetkililerimizi dinledik. Boşanmalar, evlilikler, doğru evlilik yapma, evlilik öncesi kurs verilmesi, kadına yönelik ayrımcılığın engellenmesi, 'kadının beyanı esastır' kavramlarının uygulamada doğru anlaşılmadığı, evlenme yaşının ilerlediğini, çocuk sayısının düştüğünü, böylece Türkiye'nin milli gücünü oluşturan nüfus konusunda bir tehlikenin varlığı gibi konulara değinildi."

        Gelecek hafta komisyonun yasal süresinin tamamlanacağını ifade eden Cevizoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Raporumuzu bitirmek üzereyiz, genel kurula sunulacak ve topluma açıklanacak. Küresel sorun olan bu problemin çözümü için komisyonumuzun çok önemli yoğun çalışmalar yaptığına inanıyoruz. 21 toplantı gerçekleştirdik, her birinde birden fazla kişi, kurum dinledik. Tek tek sayacak olursak 4 ay içerisinde 100'e yakın toplantı yapmış kadar yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kanayan yaranın biran önce toplumun gündeminden çıkması ve huzurlu bir toplum için, kadınlarımızın refahı, mutluluğu için ve şiddetten, özellikle ayrımcılıktan uzak kalması için çalıştık."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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