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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:06
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Özgür İşçimen ve Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, şehit aileleri, gaziler, kamu ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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