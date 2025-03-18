Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, şehit aileleri, gaziler, kamu ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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