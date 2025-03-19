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        Huzurevinin depremzede üçlüsü birbirinden ayrılmıyor

        KEMAL KARAGÖZ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşen ikisi kardeş 3 depremzede, birbirlerine omuz vererek hayata tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:51
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        Huzurevinin depremzede üçlüsü birbirinden ayrılmıyor
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        KEMAL KARAGÖZ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşen ikisi kardeş 3 depremzede, birbirlerine omuz vererek hayata tutunuyor.

        Hatay'da depreme yakalanan ve yakınlarını kaybeden Remziye Çoşkun (78) ile hemşehrileri Mustafa (81) ve Sebahattin Yurtsever (75) kardeşler, depremin ardından Gaziantep'teki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.

        Huzurevinde depremin yaralarını birbirlerine destek olarak sarmaya çalışan 3 depremzede, günlerini birbirleriyle sohbet edip resim çizerek geçiriyor.

        Depremzede Remziye Çoşkun, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yaşadığını ve ardından Gaziantep'teki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geldiğini söyledi.

        Huzurevine alışmakta zaman zaman zorlandığını ancak şu an hayatın daha iyi olduğunu belirten Çoşkun, "Depremde Hatay'da çok yer yıkıldı. Birçok yakınımı kaybettim. Ben de depremin 3'üncü gününde buraya geldim. Burada Hataylı hemşehrilerimle tanıştım. Onlarla sohbet ediyoruz. Burada aynı zamanda resim çizip boyama yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

        - "Burada birbirimize destek oluyoruz"

        Sebahattin Yurtsever ise Hatay'da yaşadığını ve depremin ardından Gaziantep'teki huzurevine geldiğini belirterek, "Depremde birçok yakınımı kaybettim. Sonra buraya geldim. Burada zamanım güzel geçiyor. Depremzede arkadaşlarım oldu. Onlarla muhabbet ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Burada birbirimize destek oluyoruz. Birlikte resim çizip boyama yapıyoruz." diye konuştu.

        Yurtsever, huzurevinden çok memnun olduğunu söyleyerek, verilen hizmetten dolayı görevlilere teşekkür etti.

        Mustafa Yurtsever ise huzurevinde vaktin güzel geçtiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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