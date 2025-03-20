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        Gaziantep'te iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı

        Şahinbey Belediyesi, iftar saatine trafikte yakalananlara kumanya dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:04
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        Gaziantep'te iftara yetişemeyenlere kumanya ikramı
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        Şahinbey Belediyesi, iftar saatine trafikte yakalananlara kumanya dağıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafik akışının yoğun olduğu yerlerde iftar saatinde trafikte olan yolculara ve sürücülere kumanya ile su ikram edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmaları için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz." ifadelerine kullandı.

        Galeri
        Galeri

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