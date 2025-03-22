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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı

        Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:55
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı
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        Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde 38 şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi.

        Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 35 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 1990 kilogram gümrük kaçağı tütün, 18 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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